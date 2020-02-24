Milli atlet Yavuz Ağralı’dan olimpiyat vizesi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki milli atlet, Sevilla Maratonu’nda 2.10.41’lik derecesiyle tüm zamanlarda Türkiye’nin dördüncü derecesine imza attı. Yavuz Ağralı, 2.11.30’luk 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları barajını geride bırakarak, olimpiyat vizesi alan 13. milli atlet oldu.

Daha önceki en iyi derecesi olan 2.16.25’i geçen yıl İstanbul Maratonu’nda koşan Yavuz Ağralı, kilometre başına 3 dakika 5 saniye tempoyla gittiği Sevilla Maratonu’nu 2.10.41 ile tamamladı. Yavuz Ağralı, böylece Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan ve Mehmet Terzi’den sonra Türkiye tüm zamanlar maraton listesinde 4. sıraya çıktı.

Sevilla Maratonu’nda Ömer Alkanoğlu da 2.14.29’luk bir derece yaptı. Ömer Alkanoğlu da en iyi derecesini geliştirirken, tüm zamanlar Türkiye listesinde 9’unculuğa yükseldi.