Milli atlet Meryem Aygün’ün gözü Avrupa şampiyonluğunda

Beden eğitimi öğretmeni tarafından 6’ncı sınıfta keşfedilen Meryem Aygün (19), atletizm branşında ilerleyerek Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ulusal ve uluslararası başarılar kazandı.

Gönül verdiği sporda ilerleyen milli sporcu Aygün, geçen yıl Mersin’de düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci, eylül ayında ise İstanbul’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda 400 metre engellide ikinci oldu.

Türk bayrağını göndere çektirmek isteyen Aygün, Avrupa ve Balkan şampiyonluğu madalyalarını da boynuna takmak hedefiyle yoğun tempoda çalışıyor.

Milli sporcu Meryem Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Sporun eğitim ve sosyal yaşamına olumlu katkı sağladığını anlatan Aygün, yıllardır başarı için ter döktüğünü belirtti.

Aygün, Avrupa şampiyonluğu yolunda hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürdüğünü aktararak, Türk bayrağını göndere çektireceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Genç yaşta güzel başarılara imza attığını ve bundan sonra da atacağına inandığını dile getiren Aygün, "8 yıldır atletizm sporunu yapıyorum. Bu spora küçük yaşta başladım. 6’ncı sınıfta beden eğitimi öğretmenim tarafından keşfedildim, onun sayesinde bu sporla tanıştım. 400 metre engelli branşında Türkiye birinciliği ve ikinciliğim var. Bölgedeki küçük koşularda da derecelerim vardı ama en iyi derecemi Gençler Balkan Şampiyonası 400 metre engelli branşında 2’nci olarak elde ettim." diye konuştu.

Çalışmalarını titizlikle devam ettirdiğine dikkati çeken Aygün, "Avrupa’da inşallah derece yapacağım. Balkan Şampiyonası’nda da en iyi dereceyi yapacağım. Bunun için de çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Yavuz: Önümüzdeki yıl hedeflerimiz Avrupa ve Balkan Şampiyonası

Antrenör Tülay Yavuz, Meryem’in başarılarının kendilerini gururlandırdığını, eğitimini ve sporunu başarılı şekilde yürüttüğünü vurguladı.

Sporcusunun başarılarını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırmak istediklerini dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"10 sporcuyla çalışıyorum. 7 sporcum Türkiye’de farklı branşlarda dereceye girdi. Pandemiden dolayı çok fazla sporcumuz yok. Altyapıda da 3 gencimiz var. Meryem Aygün ile 4 yıldır çalışıyoruz. 400 metre engelli branşında yarışıyor. Yeni çalışmalarımıza başladık. Antrenman dönemindeyiz. Önümüzdeki yıl hedeflerimiz Avrupa ve Balkan Şampiyonası, yine aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

AA