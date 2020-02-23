Milli atlet Eşref Apak tarihe geçti

Türk atletizminin Olimpiyat madalyalı üç isminden biri olan milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda 77,56 metre atarak, barajı geçti ve beşinci kez Olimpiyat vizesi aldı. 37 yaşındaki milli sporcu, Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez Olimpiyat’a gitme hakkı elde eden ilk isim oldu. Daha önce Cahit Önel Türkiye adına dört kez olimpiyata katılmıştı.

İlk yarışında vizeyi kaptı

Sekiz ay sonra ilk yarışına Mersin’deki Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda çıkan Eşref Apak, 74,29’luk atışla başladığı yarışmada ikinci hakkında 77,27’yi, ardından da 77,46’yı buldu. Olimpiyat barajı olan 77,50’yi beşinci hakkında 77,56 metre atarak geçen milli sporcu, Tokyo vizesini elde etmeyi başardı.

2004 Atina’da 20 yaşındaydı

İlk kez henüz 22 yaşındayken mücadele ettiği 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nda 4. olan, ancak rakiplerinin dopingli çıkmasıyla olimpiyat 2.’liğine yükselen Eşref Apak, ardından 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda boy göstermişti.

Özkan Baltacı da barajı geçti

Çekiç atmada ayrıca Türkiye adına Özkan Baltacı da olyimpiyat barajını geçmeyi başarmıştı. 26 yaşındaki Bursa’daki Süper Lig yarışlarında 77.50 metrelik derecesiyle olimpiyat kotasını almıştı. Baltacı ayrıca, dünya listesinde de topladığı puanlarla 24. sırada bulunuyor.