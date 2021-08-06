Milli atlet Ersu Şaşma yurda döndü

Tokyo’dan dönen Ersu’yu, Adana Havalimanı’nda, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin il Temsilcisi Halil Oğuz, ailesi ve arkadaşları alkışlarla karşıladı.

Ökkeş Demir, Ersu Şaşma’yı başarılarından dolayı tebrik etti.

Mersin’deki evine geçen Ersu, AA muhabirine, sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olduğunu hatırlattı.

Olimpiyatların büyük bir tecrübe olduğunu, bu deneyimin ardından daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediğini belirten Ersu, şöyle konuştu:

"Benim için çok gurur vericiydi. Türk milleti adına bir ilki başarmak, her zaman gurur vericidir. İleride daha çok ilkleri başarmak istiyorum. Dünyanın en iyilerinin arasında yarıştım. Onların yanında olmak benim için heyecan vericiydi. Artık onların arasındayım ve kendimi her zaman orada görüyorum. Seneye Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceye girip madalya alarak Türk milletini gururlandırmak istiyorum."

Ersu Şaşma, ailesiyle sevdiklerinin kendisini spora yönlendirdiğini ve bu süreçte her zaman yanında olduklarını aktararak, desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi’nin emekleriyle finale kaldığını kaydeden Ersu, Çömlekçi’ye Allah’tan rahmet diledi.

Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 11. gününde 14 sporcunun yarıştığı sırıkla atlamada finalini 10. sırada tamamlamıştı.

MERSİN (AA)