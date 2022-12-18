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Milli atlet Aras Kaya'ya doping cezası

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), numunesinde yasaklı madde tespit edilen milli sporcu Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası verildiğini bildirdi.

18 Aralık 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Milli atlet Aras Kaya'ya doping cezası

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, numunesinde eritropoietin (EPO) isimli yasaklı madde tespit edilen Aras Kaya'ya 3 yıl men cezası verildiği bildirildi. Milli sporcunun ihlali hemen kabul etmesi nedeniyle başta 4 yıl olarak belirlenen ceza süresinin 3 yıla düşürüldüğü kaydedildi.

Cezanın 4 Aralık'tan itibaren başlayacağı belirtilirken milli sporcunun 25 Eylül'den sonra katıldığı müsabakalardaki derece ve ödüllerinin iptal edildiği aktarıldı. Aras Kaya'nın eylül ayındaki Romanya'da yapılan 10km yarışında yasaklı madde kullandığı saptandığı belirtildi.

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