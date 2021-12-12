Milli atlet Aras Kaya’dan gümüş madalya

Dublin’de yapılan 26'ncı Avrupa Kros Şampiyonası’nda Türkiye, Aras Kaya ile büyüklerde Avrupa ikinciliğini elde etti. İki yıl önceki son şampiyonanın galibi olan Aras, Olimpiyat şampiyonu Norveçli Jacob Ingebrigtsen ile mücadele verdiği yarışın sonlarında genç rakibine geçilerek ikinci sırada finiş gördü. Ingebrigtsen, 10 kilometrelik parkuru 30:15 ile noktalarken, Aras Kaya 14 saniye arkasında 30:29 ile ikinciliği aldı. Daha önce Avrupa Kros’ta iki altın, bir de gümüş madalyası olan Aras Kaya, böylece kariyerinde dördüncü kez bu şampiyonada kürsüye çıktı.

Şampiyonanın son yarışı olan kadınlar mücadelesinde Yasemin Can, üst üste beşinci şampiyonluğu için parkura çıktı ancak amacına ulaşamadı. Yasemin, ikinci turun sonuna doğru geriye düştüğü mücadeleyi 14’üncü olarak tamamladı. Bu yarışta Fatma Karasu 20’nci, Yayla Kılıç-Günen 32’inci, Esma Aydemir de 60’ncı sırayı aldı.

U23’TE ÖMER AMAÇTAN 20’NCİ

97 sporcunun yer aldığı erkekler U20 yarışında Türkiye adına en iyi sonucu 43’üncü olan Devrim Kazan elde ederken, Muhammet Can Çatal, Hakan Buğanlı ve Azat Demirtaş ilk 50’nin dışında finişe ulaştılar. Britanya’nın altını aldığı U20 erkekler takım sıralamasında ise Türkiye 157 puanla 12’inci olabildi. Kadınlar U20 yarışında yarışan iki milli atletten Hatice Yıldırım 82’inci, Nazire Güleç ise 99’uncu sırayı aldı.

Erkekler U23 yarışında Ömer Amaçtan 20’nci, Ramazan Baştuğ 41’inci sırayı alırken, Abdullah Tuğluk da 57’inci olabildi. Kadınlar U23’te ise Ruken Tek 25, Derya Kunur 40, Yonca Kutluk 51’inci sırada finiş gördü.

ANKARA, (DHA)