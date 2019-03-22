Milli atıcılardan dünya rekoru

Meksika'da devam eden Trap-Skeet Dünya Kupası’nda Nedim Tolga Tunçer ve Safiye Sarıtürk’ten kurulu Trap Karışık Milli Takımı sıralama dünya rekoru kırdı. Sıralama turunda 150’de 149 atarak sıralama takım dünya rekoru kıran Ay-Yıldızlı ekibimiz finale yükseldi.

Finalde Avustralya-1 ve 2, ABD-1, İtalya-1, Büyük Britanya 1’le mücadele eden Türkiye, aynı başarılı atışları bu bölümde yapamayınca, kupayı 17 puanla 6. sırada tamamladı. Altın madalyayı ise Avustralya 1 takımı, 46 puanla elde etti. Trap bireyselde ise, Yavuz İlnam (122), Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tunçer (119) finale kalamadı.