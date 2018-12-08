Milli atıcılardan 5 madalya

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlı ekibimiz, altın alamasa daturnuvayı 5 madalyayla tamamladı. Şampiyonada ilk madalyamızı Cevat Karagöl, Korhan Yamaç ve Yunus Bahçeci’den oluşan P1 takımımız kazandırdı. Erkekler havalı tabancada mücadele eden Milli sporcularımız, Ukrayna’nın ardından atışları ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya elde etti.

Müthiş kapanış

Havalı silahlar kategorisinde yapılan Avrupa Şampiyonası’nın son gününde Milli atıcılarımızdan 4 madalya birden geldi. Kadınlar havalı tabanca kategorisinde atışları 229.9 puanla 2. sırada tamamlayan Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazanırken Aysel Özgan ise 209.9 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar havalı tüfek kategorisinde mücadele eden Çağla Atakal 223.9 puanla bronz kazanırken Hakan Çevik ise erkekler havalı tüfek final atışlarını 254.6 puanla noktaladı ve gümüş madalyayı ülkemize getirdi.