Milli arada neler olacak?

Süper Lig’de 3. hafta maçlarının ardından lige yaklaşık olarak 12 günlük milli ara verildi. Teknik direktör Ünal Karaman, yoğun fikstürden çıkan takımı için milli arayı ilaç olarak görüyor. Aynı zamanda yıldız oyuncularının geri dönüşü için de 12 günlük ara büyük fırsat...

■ Sturridge: Sezon başı kampını kaçıran İngiliz yıldız, kendisine hazırlanan özel program ile çalışıyor. Başarılı oyuncu, milli ara dönüşünde formunu yakalayacak.

■ Obi Mikel: Fizik ve kondisyon eksikleri nedeniyle tel tel döküldü. Nijeryalı futbolcu, takım arkadaşlarıyla aynı seviyeye gelebilmek için ekstra mesai harcıyor.

■ Onazi: Aşil tendonundaki yırtık nedeniyle 254 gündür sahalardan uzak kaldı. Bir hafta içerisinde takımla beraber çalışması hedefleniyor.

■ Abdülkadir Ömür: Dizindeki ödem nedeniyle Fenerbahçe maçını kaçırdı, belki de milli ara en çok ona yaradı. Sağlık ekibi kendisine yoğun tedavi uyguluyor, kısa sürede sahalara dönecek.

■ Avdijaj: Karaman’ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Kosova’lı, tam olarak potansiyelini gösteremedi. Tecrübeli çalıştırıcı, milli aranın ardından 23 yaşındaki futbolcudan maksimum verim almak istiyor.