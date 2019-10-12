Zor sayılacak bir fikstüre girmeye hazırlanan Karadeniz devine milli ara şifa oldu... Sakatlıkları bulunan İvanildo Fernandes, Yusuf Sarı ve Ogenyi Onazi’de herhangi bir problem kalmadı.

Yoğun maç trafiğinde dar kadro ile mücadele eden Trabzonspor’da 3 oyuncunun kadroya dönmesi ile rotasyon imkanı bir hayli arttı. Üstüne üstlük, eksikleri bulunan Sturridge ve Mikel gibi yıldızlar da fizik açıklarını kapattı.

Ekuban da iyileşiyor

Bu isimlerin yanı sıra 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Caleb Ekuban da milli arada sakatlığının önemli bir bölümünü atlatacak. Bir önceki milli ara öncesinde sol ayak tarak kemiği kırılan Ganalı oyuncunun, Başakşehir ya da Göztepe karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmesi bekleniyor.