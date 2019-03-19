Süper Lig'in 26. haftası itibariyle 4. sırada yer alan Trabzonspor, kalan 8 haftada ilk 3'te olmak istiyor. Özellikle ikinci yarıda ciddi sakatlıklarla boğuşan bordo-mavililere milli ara ilaç gibi gelecek. 18. haftada sakatlanan Pereira'nın milli arada takımla birlikte çalışmalara başlayaca ğı ve Antalyaspor maçında ilk 11'de olabileceği belirtildi. 4 haftadır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Abdülkadir Ömür'ün ise tedavisinin tamamlandığı ve takıma dönmesine engel bir durumun bulunmadığı ifade edildi. Erzurumspor maçında cezası nedeniyle oynamasa da belinde ağrıları bulunan Yusuf Yazıcı da tamamen iyileşti. Üç oyuncunun dönüşü ile takımda alternatif oyuncu şansı artacak olan teknik direktör Ünal Karaman'ın milli arada kadrosunu yeniden şekillendireceği de öğrenildi.

16 MAÇTA 5 ASİST

Pereira bu sezon 16 maçta forma giyerken gol atamadı ve 5 asistlik katkı yaptı. Portekizli sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda 8 karşılaşmayı kaçırdı.

ŞARTLARI SİZ BELİRLEYİN

Trabzonspor yönetimi sözleşmesi sona erecek teknik direktör Ünal Karaman ile lig bitmeden masaya oturacak. Sezon başında boş sözleşmeye imza atan Karaman'ın yönetime yine "Şartları siz belirleyin" diyeceği öğrenildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, Karaman ile gelecek yılın planlamasını yaptıktan sonra transfer politikasına yön vereceği öğrenildi. Takımdaki bazı oyunculara yüksek ücretli transfer tekliflerinin gelmesi durumunda değerlendirileceği de Karaman'a iletilecek.

İSTİKLAL'E ÖDEME YAPILDI

Trabzonspor yönetim kurulu, Majid Hosseini'nin eski kulübü İstiklal'e önceki gün 200 bin Euro gönderdi. Futbolcunun transferinden kaynaklanan taksidi içeren bu ödemenin ardından oyuncuya da bu hafta içerisinde alacakları verilecek.

(Sabah)