Ligde oynadığı son 4 maçından 3 galibiyet çıkaran; evinde Ankaraspor, deplasmanda da Adanaspor’u 3’er gol ile geçen Bursaspor, Milli ara dönüşünde kader sürecine girecek.

Dönüşte 3. basamakta yer alan Altay’ı sahasında konuk edecek Bursaspor, bu mücadeleyi kazanarak Play-Off hattı ile arasındaki 7 puanlık farkı azaltmayı planlıyor. Akabinde lig sıralamasında 3 puan gerisindeki Ümraniyespor’a konuk olacak olan Bursa temsilcisi, bir sonraki hafta ise 2 puan gerisindeki Bandırmaspor’u evinde ağırlayacak. 3 haftalık bu kritik sürecin ardından Bursa ekibi, ligde 2. sırada yer alan Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligin son 3 haftalık dilimine girildiğinde ise Bursaspor’un evindeki rakibi, mevcut puan sıralamasında 6. basamakta bulunan İstanbulspor olacak. Ardından ligin en alt basamağındaki Eskişehirspor deplasmanına gidecek Bursaspor, şu an 7. sırada bulunan Keçiörengücü’nü ağırlayacağı karşılaşma ile normal sezonu noktalayacak.

Ligde 27 hafta geride kalırken, Bursaspor 40 puan ile 9. basamakta yer alıyor.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -



