Spor Toto Süper Lig'de ateş hattında yer aldıkları için büyük baskı altında olan teknik heyet ve futbolcular da biraz olsun nefes almış oldu. Mehmet Topal, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar’ın sakatlıklarının lige verilen arada tamamen geçmesi bekleniyor. Sağlık heyeti, milli takım arasında sakat futbolcuları iyileştirmek için fazla mesai yapacak.

Dirar’ın hafta içinde takımla birlikte çalışmalara katılması beklenirken, sakatlıkları biraz daha uzun sürecek Mehmet Topal ile Valbuena’nın ise sakatlığını en kısa sürede atlatıp tekrar takımla birlikte çalışması için yoğun bir tedavi programı uygulanacak. Mehmet Topal’ın milli takım arasında uygulanacak tedaviyle Ankaragücü maçına yetişmesi bekleniyor, Valbuena’nın ise Galatasaray derbisinde tam olarak hazır olabileceği gelen haberler arasında.

Kaynak: Yeni Şafak