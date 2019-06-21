Milletler Ligi 6’lı Finaller’deki rakiplerimiz belli oldu

3-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Çin’in ev sahipliğinde Nanjing’te düzenlenecek FIVB Voleybol Milletler Ligi 6’lı Finalleri’nde mücadele edecek olan A Bayan Milli Takımımızın grubu, rakipleri ve maç programı belli oldu. Millerimiz, toplam 5 ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi’nde oynadığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı ve 35 puanla 5. sırada yer alarak 6’lı Finaller’de mücadele etme hakkını elde etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi 6’lı Finallerde A Grubu’nda; Çin ve İtalya ile eşleşti. 6’lı Finallerin diğer grubunda ise A.B.D., Brezilya ve Polonya mücadele edecek.

Millilerimizin, Milletler Ligi 6’lı Finalleri’ndeki maç programı şu şekilde:

03 Temmuz 2019, Çarşamba

TSİ 14.30 Çin – Türkiye

04 Temmuz 2019, Perşembe

TSİ 14.30 İtalya – Türkiye

Turnuva Statüsü

Final etabında mücadele edecek 6 takım, 3’erli olmak üzere 2 gruba ayrılır. Grupta oynanan müsabakaların ardından gruplarını ilk 2 sırada bitirecek olan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise; 3./4.’lük karşılaşmasında bronz madalya için mücadele edecekler.