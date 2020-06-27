Milik için Atletico Madrid de devrede

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yıldızı Arkadiusz Milik'in talipleri artıyor. İngiliz ekipleri Manchester United ve Tottenham'ın radarındaki oyuncu için son olarak İspanyol ekibi Atletico Madrid devreye girdi.

AS'ın haberine göre Atletico'nun sportif direktörü Andrea Berta, bir video konferans aracılığıyla oyuncunun menajerine teklifini iletti. Atletico'nun oyuncuya maaşının iki katını önerdiği belirtiliyor.

28 yaşındaki oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek ve takımıyla yola devam etmeyi düşünmediği için b u yaz başka bir takıma transfer olabileceği belirtiliyor.