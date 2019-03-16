18 Ekim 1908’den beri mücadele eden iki takım, sadece ligde değil, Avrupa Kupası ve diğer turnuvalarda da birçok kez karşı karşıya geldi. Derby Della Madonnina olarak adlandırılan bu derbinin son on senede oynanan en gollü maçı 6 Mayıs 2012 tarihinde oynanan lig maçı. Inter'in 4-2 kazandığı maçta Diego Milito’nun hat-trick’ine Zlatan İbrahimovic’den 2 golle cevap gelirken, maçın perdesini 87. dakikada Maicon kapatmıştı.

Rakibinden 1 puan farkla ligde 3. sırada olan Milan, son 5 lig maçını kaybetmedi. 8 asistle takımının en çok asist yapan oyuncusu olan temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu’nun bu maça 11’de başlaması bekleniyor. Inter tarafında ise kadro dışı olan yıldız oyuncu Icardi 8 maçtır forma giyemiyor. Teknik direktörleri Luciano Spaletti, bu durumun sağlık ekibinin verdiği kararla ilgili olmadığı, oyuncunun kendi isteğiyle antrenmanlara çıkmadığını belirtti. Oyuncunun “Ne zaman hazır hissedersem o zaman çıkacağım” dediği öğrenildi. Icardi’nin yokluğunda son 4 lig maçının 2’sinde puan kaybeden Inter’in bu kayıpları dış sahada oldu.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Milan evinde 5 maçtır kaybetmiyor.

İki takımın aralarında oynadıkları son 3 maç 2,5 Alt bitti.

Inter, aralarında oynadıkları son 6 maçı kaybetmedi.

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MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR NE DİYOR?

Frankfurt’a elenen ve derbiye moralsiz, yorgun çıkacak olan bir İnter var. İcardi’nin kadro dışı kalması ile ofansif gücünü yüksek oranda eksilten İnter, formsuz Keita ve Martinez’e umut bağladı. Frankfurt karşısında üçüncü bölgede sıkıntı yaşayan Spaletti, Esposito ve Merola gibi tecrübesiz isimlerle umut aradı. Nainggolan, Brozovic, Miranda gibi önemli isimlerin durumları maç saatinde netlik kazanacak. Savunmanın alternatif isimlerinden olan Vrsaljko, sakat. Milan, form seviyesini her maç üzerine koyarak arttırıyor. Piatek’in skor katkısı, Suso’nun tempolu futbolu ve savunmadaki disiplin, Milan’ın artıları. Milan’da önemli bir eksik olmaması, İnter karşısındaki bir diğer avantaj olacak.

Kadro derinliği olmayan İnter’de Politano, Perisic, Candreva gibi önemli isimler Frankfurt maçında çok yoruldu. Ayrıca kupadan elenmenin verdiği moralsizlik ile Milan karşısında olmak İnter’in handikapları olacak. Öz güveni yerinde olan Milan’ın, yaralı ve oyun kurgusunda eksikleri olan İnter karşısında şanslı olduğunu düşünüyorum. Beklentim, Milan galibiyeti. Alternatif düşünenler için TGS 2,3’ü öneriyorum.