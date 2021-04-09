Normal sezon tablosunun son karşılaşmasında Milano ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek ve özellikle ev sahibi ekibin çeyrek final yolunda bu maçtan alacağı sonuç belirleyici olacak. Temsilcimiz Anadolu Efes ise ligi 3. Sırada bitirmeyi garantilemiş durumda.

Olimpia Milano baş antrenörü Ettore Messina, maç öncesi yaptığı açıklamada, Kyle Hines’ın maçta fiziksel bir sorunu nedeniyle forma giyemeyeceğini açıklamıştı. İtalyan temsilcisinin karşılaşmadaki tek hedefi galibiyetle ayrılarak normal sezonu ilk 4 sıra içinde bitirmek olacak.

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Ev sahibi ekibin sıralamadaki yerini ise tehdit eden 2 takım bulunuyor. Bu takımlar Bayern Münih ve bu akşam oynayacağı maç ile birlikte 2 karşılaşma eksiği bulunan Zenit…

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko taraftarlarını yakında diğer bir senaryo ise, Barcelona’nın Bayern Münih’i mağlup etmesi halinde gerçekleşecek. Eğer bu akşam İspanyol ekibi Bayern Münih’i mağlup ederse Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Euroleague’in çeyrek final ayağında eşleşmiş olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Temsilcimiz Anadolu Efes, 33 karşılaşmada aldığı 22 galibiyet ile 3. Sırada yer alıyor.

Ergin Ataman ve öğrencilerinin Euroleague’de oynadığı 33 maçın 16’sında 160 sayı barajı aşıldı.

Bu sezon 33 maçta 20 galibiyeti bulunan Olimpia Milano ise 4. Sırada yer alıyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Olimpia Milano ile Anadolu Efes’in karşı karşıya geleceği zorlu maçta %5 oranında konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.