İtalya Serie A Ligi takımlarından Milan'ın Fransız kanat oyuncusu Theo Hernandez'in evine giren hırsızların, ünlü futbolcunun nişanlısına saldırıp, bir miktar para çalarak kaçtıkları bildirildi.

beIN Sports'un İtalyan basınından derlediği habere göre, Theo Hernandez'in Varese kentine bağlı Cassano Magnago'daki villasına dün akşam saatlerinde bir grup hırsız girdi.

KASAYI ZORLA AÇTIRDILAR

Yıldız oyuncunun nişanlısı Zoe Cristofoli ile 6 aylık çocuğunun olduğu sırada eve giren hırsızların, Cristofoli'ye saldırdıkları ve zorla evdeki kasayı açtırıp, binlerce avro çaldıkları ifade edildi.

Polisin ilk tespitine göre, hırsızların, Theo Hernandez'in evde olmadığı ve nişanlısının yalnız kaldığı an harekete geçmek için evi gözetlediği ve organize plan dahilinde hareket ettiği basına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği belirtildi.

DI MARIA'NIN EVİNE DE HIRSIZ GİRMİŞTİ

İtalya'da geçen hafta da Juventus'un Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria'nın evine, yıldız futbolcu ve ailesi de evdeyken, hırsızlar girmeye çalışmış ama bu girişim güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle önlenmişti.