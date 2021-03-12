Milan'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma için İngilizlerin dev kulüpleri yarış halinde.

İngiliz basını Manchester United ile Chelsea'nin 22 yaşındaki kaleci için menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde Donnaruma'nın İngiltere'ye yakın olduğu belirtildi. Ayrıca, Milan'ın da ücretinin artırılmasını isteyen genç kalecinin gitmesine izin vereceği bahsedildi.