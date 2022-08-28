Milan’ın yeni stoperi Malick Thiaw

Milan ince eleyip sık dokuduğu bu transfer döneminde savunmaya yapacağı takviye için birçok ismi gözden geçirdikten sonra Malick Thiaw’da karar kıldı. Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Milan, Alman oyuncunun transferi için kulübüyle her konuda anlaştı. 21 yaşındaki stoper sağlık kontrollerinin ardından pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Milan’ın Thiaw’ın transferi için 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Malick Thiaw geçtiğimiz sezon Schalke 04 formasıyla 31 maça çıktı ve 2 gol attı.