Aşil tendonu kopması korkusuyla dün tedavisine başlanan ve futbol kariyerinin bitebileceği belirtilen Zlatan Ibrahimovic'le ilgili kulübü Milan'dan resmi açıklama geldi.

Yapılan açıklamada Zlatan Ibrahimovic'in tendonunda hiçbir problem olmadığı ve sakatlığının sağ ayak arka baldırında olduğu belirtildi. Oyuncunun 10 gün içinde MR'a gireceği ve tedavisinin ise daha sonra başlayacağı aktarıldı.

Dün antrenmanda sakatlanan 38 yaşındaki oyuncunun, ilk anda tendonunun koptuğu ve hem sezonu kapattığı hem de futbol hayatının bittiği yönünde yorumlar yapılmıştı.







