Milan, takımın Serie A şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan isimlerden Olivier Giroud'yu takımda tutmayı planlıyor. 35 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önerilmesi bekleniyor.

TMW'nin haberine göre Milan, Fransız golcüye Haziran 2025'te sona erecek bir sözleşme önerecek. Mevcut sözleşmesi Haziran 2023'te bitecek Giroud'nun bu teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bu sezon Serie A'da 29 maça çıkan Fransız forvet; 11 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Giroud'nun kısa süre içerisinde Milan yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.