Milli futbolcu Merih Demiral yaz transfer döneminin ilk günlerinde Sassuolo'dan 18 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu. Milli futbolcu daha resmi maça çıkmadan değerini neredeyse 3 katına çıkardı. Milan, Juventus'a yaptığı 30 milyon Euro'luk teklifi 45 milyon Euro'ya çıkardı.

Juventus'un bırakmaya niyeti yok!

Milan, Merih Demiral transferinde oldukça ısrarcı. Juventus kırmızı-siyahlı kulübe Rugani'yi teklif etse de onlar Merih Demiral'ı kadrolarına katmak istiyorlar. Ancak siyah-beyazlı kulübün 22 yaşındaki stoperi bırakmaya niyeti yok!

Olursa tarihe geçecek!

Juventus olur da Merih Demiral'ı 45 milyon Euro karşılığında Milan'a satarsa Milli futbolcu Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirecek. Daha önce Arda Turan Atletico Madrid'den 41 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya tranfser olmuştu.

Paratici açıklamıştı

Merih Demiral tranfserinde başrolü oynayan Juventus sportif direktörü Fabio Paratici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Merih Demiral için gelen teklifleri haya bile edemezsiniz demişti.

Şampiyonlar Ligi kadrosunda!

Juventus'ta UEFA'ya bildirilecek Şampiyonlar Ligi kadrosu da şimdiden merak konusu. Teknik direktör Sarri'nin Chiellini, Bonucci, Merih Demiral ve De Ligt'i kesin olarak kadroya yazması bekleniyor. Rugani, takımdan ayrılmasa bile kendisine devler ligi kadrosunda yer bulamayacak.

Yakup Çınar - Fanatik Özel

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