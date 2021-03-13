İtalya'da Milan formasını giyen Hakan Çalhanoğlu'nun takımıyla sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Henüz yeni sözleşme imzalamayan milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Milan, Hakan Çalhanoğlu ile 2025'e kadar sözleşme imzalamaya çok yaklaştı. Milan, Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulundu. Futbolcu ve yönetim arasında son pazarlıkların yapıldığı ancak anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

İngiltere'den de teklifler var

Hakan Çalhanoğlu ile İngiltere'den de iki takımın ilgisinin olduğu ancak Milli futbolcunun önceliği Milan'a verdiği kaydedildi.

Bu sezon Milan ile toplam 30 maça çıkan yıldız futbolcu, 6 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının en etkili futbolcuları arasında gösteriliyor.

(Hürriyet)