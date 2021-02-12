İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sözleşmesi bitecek oyuncular için çalışmalar sürüyor. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ve kaleci Gianluigi Donnarumma'nın durumları merak edilirken Milan CEO'su Ivan Gazidis, konuya ilişkin Sky Italia'ya açıklamalarda bulundu.

Milan'ın tecrübeli yöneticisi yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma'nın takımda kalmalarını istiyoruz. Bu, takım için çok önemli. Gigi ve Hakan; çok iyi insanlar ve harika profesyoneller. Elimizden geleni yapacağız. Bir anlaşma sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.