Serie A'da dün gece Fiorentina'ya 3-1 mağlup olan Milan'da sular durulmuyor. Inter ve Torino yenilgilerinin ardından ligde üst üste üçüncü kez kaybeden Milano ekibinde teknik direktör Marco Giampaolo'nun koltuğu iyiden iyiye sallanırken İtalyan teknik adamın yerine geçeceği iddia edilen isimse büyük bir heyecan yarattı.

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Milan yönetiminin eski futbolcuları Andriy Shevchenko ile görüşmelere başladığını duyurdu. Haberde hâlihazırda Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştıran 43 yaşındaki teknik adamın Genoa ile oynanacak maçta kötü bir sonuç alınması hâlinde takımın başına geçeceği belirtildi.

Milan'da iki farklı dönemde toplam sekiz yıl boyunca top koşturan Sheva, Kırmızı Siyahlı formayla çıktığı 322 maçta 175 gol ve 22 asist kaydederek adını kulübün efsaneleri arasına yazdırmayı başarmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler