Milan'dan Allan Saint-Maximin bombası: 20 milyon euro

Ara transfer döneminde Krzysztof Piatek'i kadrosuna katan Milan, sezon sonu için bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

06 Şubat 2019, Çarşamba 11:31
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Milan'dan Allan Saint-Maximin bombası: 20 milyon euro

Bu sezon da Juventus ve Napoli'nin gerisinde şampiyonluktan uzak kalan İtalyan devi Milan devre arasında Krzysztof Piatek'i 15 milyon euro karşılığında Genoa'dan transfer etmişti. 

20 milyon euro... 

Piatek'in ardından Milan'dan bir bomba daha geldi. Kırmızı Siyahlılar, sezon sonu için Nice'in kanat forveti Allan Saint-Maximin'le anlaşmaya vardı. İtalyan ekibinin Nice'e bu transfer için 20 milyon euro ödeyeceği belirtildi. 

21 yaşındaki Allan Saint-Maximin bu sezon çıktığı toplam 23 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 

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