Geçtiğimiz sezonun Aralık ayında çapraz bağlarından sakatlık yaşayan Milan'ın tecrübeli stoperi Simon Kjaer, yaklaşık 9 aylık bir sürenin ardından yeşil sahalara geri döndü.

Mücadelenin ardından DAZN'e konuşan Kjaer, sahalara geri dönebilmek için çok fazla fedakarlık yapması gerektiğinin altını çizerek, "Sahalara geri dönebilmek çok fazla çalışma ve fedakarlık gerektirdi. Kendimi iyi hissediyorum ancak 24 yaşımdan beri bu duyguyu hissetmiyordum Bacağımın arkasında bir gerginlik hissettim, bu yüzden tekrardan sakatlanmamak için değişiklik istedim. Kazanmak zorundaydık ama Sassuolo bizi şaşırttı. Geriye yaslanıp bir puana sevinmelerini beklemiyorduk." dedi.

Golsüz beraberlik

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Sassuolo sahasında Milan'ı konuk ederken mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Simon Kjaer maça ilk 11'de başlarken, 80. dakikada değişiklik istedi ve yerini Kalulu'ya bıraktı. Karşılaşmada Sassuolo forması giyen Milli futbolcu Kaan Ayhan ise forma şansı bulamadı.

Neler yaşandı?

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'nın 15. haftasında Milan'ın Genoa ile karşılaştığı mücadelenin 5. dakikasında tecrübeli stoper Simon Kjaer, sakatlanarak sedye ile oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Daha sonrasında yapılan tetkikler sonucunda çapraz bağlarından sakatlığı belirtilen 33 yaşındaki Danimarkalı stoper, yaklaşık 9 aydır forma giyemiyordu.

Fenerbahçe dönemi

2015-17 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Kjaer, Sarı-Lacivertli ekiple 88 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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