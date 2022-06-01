Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

AS'ta yer alan habere göre Milan, Real Madrid'in ilgilendiği Rafael Leao'nun takımdan ayrılması durumunda Atletico Madrid'de forma giyen Yannick Carrasco için girişimlerde bulunabilir.

60 milyon Euro

Gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri üzerine çeken ve birçok talibi bulunan Carrasco'yu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin ise kasasından büyük bir bonservis bedeli çıkarması gerekiyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı yıldızın serbest kalma bedeli ise 60 milyon Euro.

Atletico Madrid ile bu sezon 44 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.

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