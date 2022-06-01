Milan'da Rafael Leao ayrılırsa hedef Yannick Carrasco
Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. İtalyan ekibi Real Madrid'in radarında bulunan Rafael Leao'nun takımdan ayrılması durumunda rotasını Atletico Madrid'de forma giyen Yannick Carrasco'ya çevirecek.
Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.
AS'ta yer alan habere göre Milan, Real Madrid'in ilgilendiği Rafael Leao'nun takımdan ayrılması durumunda Atletico Madrid'de forma giyen Yannick Carrasco için girişimlerde bulunabilir.
60 milyon Euro
Gösterdiği başarılı performanslar ile dikkatleri üzerine çeken ve birçok talibi bulunan Carrasco'yu kadrosuna katmak isteyen kulüplerin ise kasasından büyük bir bonservis bedeli çıkarması gerekiyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı yıldızın serbest kalma bedeli ise 60 milyon Euro.
Atletico Madrid ile bu sezon 44 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.