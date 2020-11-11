İtalyan devi Milan, devre arası transfer dönemi adına ilk hedefini belirledi. La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Ocak ayındaki ilk hedefinin Schalke 04 forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak olduğunu yazdı. La Gazzetta dello Sport, Milan'ın transferdeki ilk hedefi Ozan Kabak'a manşetten yer verirken bu transfer adına özellikle teknik sorumlu, Milan kulübünün yaşayan efsanesi Paolo Maldini'nin istekli olduğu belirtiliyor.

Futbolculuk döneminde İtalya Milli Takımı ve Milan'ın savunmasında en büyük efsanelerden biri haline gelen Maldini, kulübün ilerleyen dönemdeki savunma liderliğini Ozan Kabak'a emanet etmek istiyor. İtalyan basınında daha önce Schalke'ye 15 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu belirtilen Milan'ın, oyuncunun transferini 25 milyon Euro düzeyinde bitirebileceği aktarılmakta.

Galatasaray döneminde de Milan'ın gündemine gelen Ozan Kabak için Milan'ın eski oyuncusu olan ve şimdilerde menajerlik yapan Luca Antonini, "Ozan, bundan iki sene önce Ocak ayı transfer döneminde Milan'a önerdiğim bir çok önemli bir futbolcuydu. O dönemde Galatasaray'da oynuyordu ve serbest kalma bedeli düşüktü" ifadelerini kullanmış ve Milan'ın genç yıldızı elinden kaçırdığını aktarmıştı.