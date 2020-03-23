Dünya futbol tarihinin en iyi takımlarından biri olan ancak son dönemde eski günlerinden bir hayli uzak olan Milan'dan, Alexander Sörloth'a kanca...

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Çizme devi, 38 yaşındaki Zlatan İbrahimovic'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı adaylarını belirledi. Kırmızı Siyahlılar'ın transfer listesinin en başında Napoli'den Arkadiusz Milik ve Trabzonspor'dan Sörloth yer alıyor.

30 milyon Euro...

İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiralanan Sörloth'un, 6 milyon Euro'luk satın alma hakkı Trabzonspor'da bulunuyor. Fırtına da olası bir astronomik teklif karşısında bu opsiyonu kullanıpNorveçli oyuncunun bonservisini almayı ve ciddi bir rakama Sörloth'u satmayı planlıyor. Kariyerinde İngiltere geçmişi de olan 24 yaşındaki futbolcu için yönetimin düşündüğü en düşük rakam 30 milyon Euro.