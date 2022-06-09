Milan’da hedef Charles De Ketelaere

Belçika futbolunun son yıllarda çıkardığı en önemli yeteneklerden biri olan Charles De Ketelaere bu sezon Club Brugge formasıyla sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milan’ın gol yollarındaki sorunlarına çözüm olarak transfer etmek istediği Charles De Ketelaere hem çok yönlü oluşu hem de fiziksel özellikleriyle öne çıkıyor.

Milan’ın 25 milyon € bonservis bedeline ek olarak 7 milyon €’luk bonuslar içeren bir teklif yapacağı öğrenildi. Buna karşılık Club Brugge 20 yaşındaki genç yıldız için 40 milyon € istiyor.

Charles De Ketelaere bu sezon çıktığı 49 maçta takımına 18 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.



