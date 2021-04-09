Milan'ın yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ve menajerinin uzun süredir kulüple yaptıkları görüşmelerin pozitif olarak son bulma aşamasında olduğu kaydedildi. İtalyan medyasındaki haberlere göre Milan Hakan Çalhanoğlu'nun istediği yıllık 5 milyon euroluk maaş talebini kabul etmek üzere...

27 yaşındaki oyuncu ile Milan uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerde bulunuyordu. Milano ekibi yıllık 4 milyon euro'da ısrar ediyordu. Piyasa değeri 35 milyn euro olarak gösterilen Milli futbolcunun Milan ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Hakan bu sene çıktığı toplam 34 maçta 7 gol 11 asistlik performans sergiledi.





İlgili Haberler Daniele De Rossi koronavirüsten hastaneye kaldırıldı



