Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu sözleşmesini uzatıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübüyle mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatacağı öğrenildi. Roma'nın da kadrosuna katmak istediği tecrübeli futbolcu ile Napoli ve eski takımı Bayer Leverkusen de ilgileniyordu.

21 Nisan 2020, Salı 17:09 Son Güncelleme:
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Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu sözleşmesini uzatıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübüyle mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatacağı öğrenildi.

İtalyan basını, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki haftalarda kulübü Milan ile tekrar masaya oturacağını ve 5 yıllık mukaveleye imza atacağını yazdı. 2017 yılında Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinden yıllık net 2.5 milyon Euro kazanacağı da belirtildi.

Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 maça çıkan Çalhanoğlu, süre aldığı bu maçlarda 3 gol, 1 de asist kaydetti.

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Talipleri çok

Roma'nın da kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu ile Napoli ve eski takımı Bayer Leverkusen de ilgileniyordu. Bu karar sonrası takımların alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

İHA

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