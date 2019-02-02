Ara transfer döneminde Milan'dan gönderileceği iddia edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, çıkan tüm dedikodulara rağmen takımında kalmıştı.

Serie A deviyle olan mevcut sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili olarak İtalyan basınından bugün gündem yaratan bir iddia geldi.

La Gazzetta dello Sport gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre yıldız isim, Milano ekibindeki kariyerini sürdürebilmek için yalnızca 3 aya sahip.

Gazete, Hakan'ın sezonun kalan bölümünde yeterli performansı gösterememesi hâlinde önümüzdeki yaz satılacağını öne sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler