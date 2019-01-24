Serie A devi Milan, Gonzalo Higuain'in Chelsea'ye gitmesinden doğan boşluğu Genoa'nın 23 yaşındaki golcüsü Krzysztof Piatek'i transfer ederek doldurdu.

Milano ekibi, dün resmi internet sitesi aracılığıyla duyurduğu yeni transferi için bugün imza töreni düzenledi. Bonservisine 35 milyon euro ödenen genç santrfor, kendisini 4,5 yıllığına Milan'a bağlayan sözleşmenin altına imza attı.

İmza töreninde Milan'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için her şeyi yapacağını ifade eden yıldız isim, "Sahada olduğum her maçta gol atmaya çalışacağım. Sampdoria'yla oynayacağımız maçta da takımımın galibiyetine katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

Bu sezon Genoa formasıyla 21 maçta boy gösteren Piatek, fileleri 19 kez havalandırırken 1 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler