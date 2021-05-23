İtalya Serie A'da sezon oynanan maçlarla sona erdi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter, bugün sahasında Udinese'yi 5-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Inter'in arkasında yer alan takımlar Şampiyonlar Ligi için mücadele etti. Milan, deplasmanda ligin 2. sırasında yer alan Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek, Atalanta'nın üstüne çıktı ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

Napoli, sahasında konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Napoli, Juventus'un galip gelmesiyle 5. sıraya gerileyerek gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Juventus, deplasmanda Ronaldo'nun forma giymediği maçta Bologna'yı 4-1 mağlup etti. Napoli'nin berabere kalması sonuncunda galip gelerek Devler Ligi biletini alan ikinci takım oldu.

Bu sonuçlar sonrasında Inter, Milan, Atalanta ve Juventus Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tutacakken, Napoli UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU