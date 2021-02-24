Milan ve Hakan Çalhanoğlu görüşmesinde olumlu gelişme

Milan ve Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic bugün de 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. taraflar yine anlaşmaya varamazken Gianluca di Marzio'nun haberine göre görüşmeler beklenen de olumlu geçiyor.

İtalyan medyasının bir başka haber portalı Calciomercato'ya göre ise Milano kulübü Milli futbolcumuza 2025 yılına kadar geçerli olmak üzere, yıllık 4 milyon eurodan biraz daha az bir rakam önerdi. Görüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı ancak yine anlaşma çıkmadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.





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