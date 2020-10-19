Milan ve Aston Villa puan kaybetmediler!

İtalya 1. Futbol Ligi'nde 4. hafta geride kalırken, AC Milan, ligde çıktığı tüm karşılaşmaları kazandı. Kırmızı siyahlı takım, 9 gol atarken, sadece 1 gol kalesinde gördü. Hafta sonu oynanan Milano derbisinde Milan, Inter'i 2-1 ile geçti ve Serie A'da liderlik koltuğuna yükseldi. Rakip takımın attığı gol, bu sezon Milan'ın kalesinde gördüğü ilk gol oldu.

Ibrahimovic etkisi

Milan'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, ligde 4 gol kaydetti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ise 4 maçta 1 asisti bulunuyor.

Aston Villa kaybetmiyor

Sezonun en şaşırtıcı galibiyetini Liverpool karşısında 7-2'lik skorla alan Aston Villa, Premier Lig'de henüz puan kaybetmedi. Bordo mavililier, oynadığı 4 lig maçının tamamını kazandı. Aston Villa, Sheffield United'ı 1-0, Fulham'ı 3-0, Liverpool'u 7-2 ve Leicester City'yi son dakika golü ile 1-0 geçti. Birmingham temsilcisi, 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Bir maç eksiği bulunan Aston Villa, ligde 2. sırada yer alıyor.

Jack Grealish-Ollie Watkins iş birliği

Aston Villa altyapısında yetişen Jack Grealish, bu sezon çıktığı 4 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı. Liverpool karşısında hat-trick yapan 24 yaşındaki Ollie Watkins ise 3 gol attı ve 1 asist kaydetti. Jack Grealish ve Ollie Watkins ikilisi Aston Villa adına 10 gole direkt etki etti.

NTV Spor







