İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluk yarışında iddialı durumda olan Milan, orta sahasını Torino'dan Soualiho Meite ile güçlendirmek istiyor. Bu iddialar, Torino cephesi tarafından da doğrulandı.

Milan'ın Torino'yu 2-0 mağlup ettiği maç sonrası konuşan Torino'nun sportif direktörü Davide Vagnati, Milan'ın ilgisinden söz ederken, "Milan, görüştüğümüz takımlardan biri. Şimdi bunun hakkında konuşma zamanı değil. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağına bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Soualiho Meite, 2018'da 11.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan Torino'ya transfer olmuştu.