Milan - Torino maç sonucu: 4-2

İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Milan, sahasında Torino'yu konuk etti.

Son bölümüne 2-1'lik Torino üstünlüğüyle girilen maçta milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 90+1'de attığı gol, karşılaşmayı uzatmalara taşırken uzatmalarda da 1 gol atan Hakan'ın katkısıyla Milan rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Hakan Çalhanoğlu, oyuna 82. dakikada Rade Krunic'in yerine dahil olarak 90+1 ve 106. dakikalarda 2 gol atarken Milan'ın diğer golleri 12. dakikada Bonaventura'dan ve 108. dakikada Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. Torino'nun gollerini ise 34. ve 71. dakikalarda Bremer attı.

Yarı finale yükselen Milan'ın rakibi, Roma'yı eleyen Juventus olacak.