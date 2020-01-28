İddaa’da hafta içi Canlı Bahis şöleni İtalya Kupası’nda karşı karşıya gelecek Milan – Torino mücadelesiyle devam ediyor. Tek maçlı eleme sisteminin geçerli olduğu kupada sizce kim adını yarı finale yazdırabilecek? Misli.com’da Canlı Bahis’le ortak olabileceğiniz bu heyecana sizleri davet ediyoruz. Üstelik kaybeden tüm kuponlara %3’e kadar iade sadece Misli.com’da…

Eski günlerinden uzakta olan Milan bu sezon da Serie A’da erken havlu atarak orta sıralar için mücadelesini sürdürüyor. Stefano Pioli’nin göreve gelmesinden sonra hafta sonu Brescia karşısında alınan 1-0’lık galibiyetle bu sezon ilk defa 3 maçlık bir seri yakalamış oldular. Zlatan İbrahimovic ve Simon Kjaer’le ara transferde takviye yapan kırmızı siyahlılarda Duarte, Biglia ve Calabria sakatlıkları süren oyuncular.

Son 16 turunda penaltılarla Genoa’yı eleyen Torino ligde orta sıralarda yerini sürdürüyor. Hafta sonu Atalanta karşısında 7-0’lık mağlubiyetle çok büyük bir şok yaşadılar. Bu maçla daha önce ligde 2-1 yendikleri rakipleri karşısında çıkışa geçmek arzusundalar, en büyük silahları da o maçta 2 gol kaydeden Belotti olacak. Konuk takımda da Baselli, Anselli ve Zaza sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular.

CANLI BAHİS OYNANABİLECEK MAÇA DAİR İSTATİSTİKLER

• Milan kupa maçlarında son 10 maçın 8’ini kaybetmedi.

• Milan evinde rakibine karşı son 13 maçta yenilmedi.

• Torino’nun kupadaki son 3 maçı 2,5 Gol Altı sonuçlandı.

• Milan son 10 resmi maçında sadece 1 kez yenildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇA NE OYNUYOR?

İddaa bülteninde Tek Maç olarak yer alan ve Canlı Bahis imkanı olan maç öncesinde Misli.com üyelerinin %41’i bu karşılaşma için ev sahibi Milan kazanır seçeneğini kuponlarına işaretlemişler.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN ÖNERİSİ

Milan ligde üç haftadır üst üste kazanıyor. Formda oldukları kesin. İyi bir ritm yakaladılar ve ligde üst sıralara tırmanıyorlar. Kupa'nın çeyrek finali tek maç üzerinden oynanacak. Haliyle Milan'ın ciddi bir seyirci avantajı da var. Torino çok kırılgan bir takım. Son lig maçında Atalanta'dan 7 gol yediler. Milan için kazanmak zor olmaz.