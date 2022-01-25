Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Paolo Maldini Milan yönetiminden Ocak ayı transfer döneminde savunma hattına takviye yapılmasını istediği iddia edildi.

20 yaşındaki oyuncu, Maldini'nin sadece Simon Kjaer'in sakatlığının bıraktığı boşluğu doldurmak için değil uzun süreli planlarında yer alabileceği potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

Thiaw, Almanya U21 takımıyla 6 maçta forma giyerken 2 gol atma başarısı gösterdi.

Kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Thiaw, Bundesliga 2'de 20 maça çıkarken gol yada asist katkısı yapamadı.



