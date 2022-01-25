MENÜ

Milan, Thiaw için Liverpool'a rakip oldu

İtalya basınında yer alan habere göre Milan, Schalke 04 defans oyuncusu Malick Thiaw için Liverpool'a rakip oldu.

25 Ocak 2022, Salı 23:55 Son Güncelleme:
- A +
Milan, Thiaw için Liverpool'a rakip oldu

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre Paolo Maldini Milan yönetiminden Ocak ayı transfer döneminde savunma hattına takviye yapılmasını istediği iddia edildi.

20 yaşındaki oyuncu, Maldini'nin sadece Simon Kjaer'in sakatlığının bıraktığı boşluğu doldurmak için değil uzun süreli planlarında yer alabileceği potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

Thiaw, Almanya U21 takımıyla 6 maçta forma giyerken 2 gol atma başarısı gösterdi.

Kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Thiaw, Bundesliga 2'de 20 maça çıkarken gol yada asist katkısı yapamadı.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...