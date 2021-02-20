Milan taraftarlarından Inter maçının saatine tepki

İtalya Serie A'da Milano Derbisi heyecanı yaşanacak. 49 puanla lig ikincisi Milan, ev sahibi konumunda olduğu karşılaşmada 50 puanla lider Inter'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi ise Milan taraftarlarının maçın saatine ilişkin tepkileri dikkat çekiyor.

Milan - Inter karşılaşması 21 Şubat Pazar günü TSİ 17:00'da oynanacak. Milan taraftarları maçın saatinin erken olmasına tepki göstermiş durumdalar. Milan taraftarları özellikle sosyal medyadan maçın saatine sosyal medyadan yoğun bir tepki gösterdiler.

Tepkinin nedeni ise Milan'ın 18 Şubat Perşembe günü TSİ 20:55'te Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşmış olması... Inter'in Avrupa kupalarında oynamıyor olması ve Milan'ın o deplasmandan gelip yeterli dinlenme imkanı bulamayacağı endişesi tartışmaların merkezinde yer alıyor.



