Milan, Spezia’yı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi

Milan, Spezia’yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi. İlk yarıda gol bulamayan Milan takımında Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ikinci yarı başında oyuna sonradan girdi ve maçın kaderini değiştirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 3. haftasında Milan, konuk ettiği Spezia’yı 3-0 yenerek, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçerken, ikinci yarının başında Lorenzo Colombo’nun yerine oyuna dahil olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oyunun gidişatını yine takımı lehine değiştiren isim oldu. 57. dakikada Rafael Leao’nun attığı golün pasını veren Hakan Çalhanoğlu, takımının maçta 1-0 öne geçmesini sağladı. Ev sahibi Milan, 76. dakikada Theo Hernandez, 78. dakikada da yine Rafael Leao ile birer gol daha bularak, Spezia’yı 3-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

Ligde geçen sezon sonunda yakaladığı çıkışı, bu sezona da yansıtan Milan, üst üste 3. galibiyetini aldı. Ayrıca milli futbolcu Çalhanoğlu, takımının son 12 maçında 8 gol atarak başarılı formunu bu müsabakada da sürdürdü.

ROMA (AA) -