Milan Skriniar transferi için Real Madrid de devrede

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Manchester City'nin savunma hattındaki sorunları çözmek adına transfer önceliği konumundaki Milan Skriniar için İspanyol devi Real Madrid de devreye girdi.

Don Balon, Real Madrid'in Inter forması giyen 25 yaşındaki stoper için Manchester City ile maddi anlamda ciddi bir rekabete gireceğini belirtti.

Pep Guardiola, City'nin savunma hattında Nicolas Otamendi, John Stones ve Aymeric Laporte'un durumlarından kaynaklı öncelikli hedefi olarak Skriniar'ı belirlemişken 71 milyon Pound düzeyinde bir bonservis bedeliyle kadroya katılması beklenen oyuncu için Real Madrid'in devreye girmesi işleri değiştirebilir.

Inter'in de bu sezon 32 maçta forma giyen Antonio Conte'nin gözdesini bırakmaya pek niyeti yok.