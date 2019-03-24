Milan-Sanremo'yu Julian Alaphilippe kazandı

15 gün önce Strade Bianche'yi kazanan Deceuninck - Quick Step bisikletçisi Julian Alaphilippe, dün koşulan 110. Milan- Sanremo yarışının da en büyüğü olmayı başardı.

24 Mart 2019, Pazar 13:26 Son Güncelleme:
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Milan-Sanremo'yu Julian Alaphilippe kazandı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Yılın ilk anıtsal klasiği Milan - Sanremo, dün 25 takımdan 175 bisikletçinin katılımıyla 110. yaşını kutladı. İtalya'nın efsanevi tek günlük yarışını, henüz 15 gün önce yine İtalya'da Strade Bianche'yi de kazanan Deceuninck - Quick Step bisikletçisi Julian Alaphilippe birinci olarak tamamladı. Fransız sporcu, 291 km'lik parkuru 6 saat 40 dakika 14 saniyede tamamlarken; AG2R La Mondiale'den Oliver Naesen ikinci, Sky'dan Michał Kwiatkowski ise üçüncü sırada bitiş çizgisine ulaşan isim oldu.

Alaphilippe: Ne başardığımı anlamak için zamana ihtiyacım var

Yarıştan hemen sonra duygularını paylaşan Julian Alaphilippe, "Bugün ne başardığımı tam olarak idrak edebilmek için biraz zamana ihtiyacım var. Zor bir yarıştı ve sürekli konsantrasyonumu korudum. Son 600 metrede Mahoric'i takip ettim ve hata yapmadım. İnanılmaz bir zafer!" ifadelerini kullandı.



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110. Milan-Sanremo'nun ilk 20'si:

1   Alaphilippe Julian   Deceuninck - Quick Step   6:40:14

2   Naesen Oliver      AG2R La Mondiale      ,,

3   Kwiatkowski Michał   Team Sky            ,,

4   Sagan Peter         BORA - hansgrohe      ,,

5   Mohorič Matej      Bahrain Merida         ,,

6   van Aert Wout      Team Jumbo-Visma      ,,

7   Valverde Alejandro   Movistar Team         ,,

8   Nibali Vincenzo      Bahrain Merida         ,,

9   Clarke Simon      EF Education First      ,,

10   Trentin Matteo      Mitchelton-Scott      ,,

11   Dumoulin Tom      Team Sunweb         0:03

12   Matthews Michael   Team Sunweb         0:08

13   Oss Daniel         BORA - hansgrohe      0:24

14   Kristoff Alexander   UAE-Team Emirates      0:27

15   Cort Magnus         Astana Pro Team         ,,

16   Gaviria Fernando   UAE-Team Emirates      ,,

17   Haller Marco      Team Katusha - Alpecin   ,,

18   Teunissen Mike      Team Jumbo-Visma      ,,

19   Ballerini Davide   Astana Pro Team         ,,

20   Nizzolo Giacomo      Team Dimension Data      ,,

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7 kişi tamamlayamadı

Yarışa başlayan 175 sporcudan 8'i bitiş çizgisini görmeyi başaramadı. Bu isimler;

DNF   Rota Lorenzo   Bardiani - CSF         

DNF   Bodnar Maciej   BORA - hansgrohe         

DNF   Van Hooydonck Nathan   CCC Team      

DNF   Pedersen Casper   Team Sunweb         

DNF   Bertazzo Liam   Neri Sottoli - Selle Italia - KTM         

DNF   Teuns Dylan   Bahrain Merida         

DNF   Albanese Vincenzo   Bardiani - CSF      


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