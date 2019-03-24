A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Yılın ilk anıtsal klasiği Milan - Sanremo, dün 25 takımdan 175 bisikletçinin katılımıyla 110. yaşını kutladı. İtalya'nın efsanevi tek günlük yarışını, henüz 15 gün önce yine İtalya'da Strade Bianche'yi de kazanan Deceuninck - Quick Step bisikletçisi Julian Alaphilippe birinci olarak tamamladı. Fransız sporcu, 291 km'lik parkuru 6 saat 40 dakika 14 saniyede tamamlarken; AG2R La Mondiale'den Oliver Naesen ikinci, Sky'dan Michał Kwiatkowski ise üçüncü sırada bitiş çizgisine ulaşan isim oldu.

Alaphilippe: Ne başardığımı anlamak için zamana ihtiyacım var

Yarıştan hemen sonra duygularını paylaşan Julian Alaphilippe, "Bugün ne başardığımı tam olarak idrak edebilmek için biraz zamana ihtiyacım var. Zor bir yarıştı ve sürekli konsantrasyonumu korudum. Son 600 metrede Mahoric'i takip ettim ve hata yapmadım. İnanılmaz bir zafer!" ifadelerini kullandı.









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110. Milan-Sanremo'nun ilk 20'si:

1 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 6:40:14

2 Naesen Oliver AG2R La Mondiale ,,

3 Kwiatkowski Michał Team Sky ,,

4 Sagan Peter BORA - hansgrohe ,,

5 Mohorič Matej Bahrain Merida ,,

6 van Aert Wout Team Jumbo-Visma ,,

7 Valverde Alejandro Movistar Team ,,

8 Nibali Vincenzo Bahrain Merida ,,

9 Clarke Simon EF Education First ,,

10 Trentin Matteo Mitchelton-Scott ,,

11 Dumoulin Tom Team Sunweb 0:03

12 Matthews Michael Team Sunweb 0:08

13 Oss Daniel BORA - hansgrohe 0:24

14 Kristoff Alexander UAE-Team Emirates 0:27

15 Cort Magnus Astana Pro Team ,,

16 Gaviria Fernando UAE-Team Emirates ,,

17 Haller Marco Team Katusha - Alpecin ,,

18 Teunissen Mike Team Jumbo-Visma ,,

19 Ballerini Davide Astana Pro Team ,,

20 Nizzolo Giacomo Team Dimension Data ,,

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7 kişi tamamlayamadı

Yarışa başlayan 175 sporcudan 8'i bitiş çizgisini görmeyi başaramadı. Bu isimler;

DNF Rota Lorenzo Bardiani - CSF

DNF Bodnar Maciej BORA - hansgrohe

DNF Van Hooydonck Nathan CCC Team

DNF Pedersen Casper Team Sunweb

DNF Bertazzo Liam Neri Sottoli - Selle Italia - KTM

DNF Teuns Dylan Bahrain Merida

DNF Albanese Vincenzo Bardiani - CSF





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