Milan - Roma (CANLI)

Serie A'nın 28. haftasında Milan ile Roma kozlarını paylaşıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun formasının giydiği Milan, Cengiz Ünder ve Mert Çetinli Roma'yı devirip üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi potasında yer alan Roma'nın ise puan kaybına tahammülü yok. Hakan'ın 11'de başladığı maçta Cengiz Ünder kadroda yedek kulübesinde. Mert Çetin ise maç kadrosunda yok. San Siro'da oynanan mücadeleyi Piero Giacomelli yönetiyor. 18.15'te başlayan 90 dakika beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

Milan - Roma ilk 11'ler:

Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo, Kessie, Bennacer - Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura - Rebic

Roma: Mirante, Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola, Veretout, Cristante, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko