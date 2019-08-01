Patrick Cutrone'yi Wolverhampton Wanderers'a satan Milan, İtalyan santrforun yerini bir başka genç golcüyle doldurdu. Serie A devi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 20 yaşındaki Portekizli futbolcu Rafael Leao'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yıldız isimle beş yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken transfer için Lille'e ödenen bonservis bedelininse tam 30 milyon euro olduğu öğrenildi. Leao, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 26 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandırırken 2 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler