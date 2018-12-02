Milan - Parma maç sonucu: 2-1

Milan, Serie A'nın 14. haftasında San Siro'da ağırladığı Parma'yı 2-1 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçilen mücadelenin 49'uncu dakikasında konuk ekip, Roberto Inglese'nin attığı kafa golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Bu gole 55'te Patrick Cutrone ile cevap veren Milan, 71'de de Franck Kessie'nin penaltısıyla 2-1 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmayınca ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 25'e yükseltti. Parma ise 20 puanda kaldı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.